Ein Pinguin auf dem Schalanderplatz

Der Vorverkauf für das diesjährige Openair-Kino Rheinfelden läuft. «Der Pinguin meines Lebens» liegt derzeit bei den Eintritten vorne. Die Preise für die Tickets werden – das erste Mal seit Jahren – angehoben.

Valentin Zumsteg

Die letztjährige Ausgabe des Openair-Kinos Rheinfelden verlief teilweise turbulent: ausverkauft am ersten Abend, Stromausfall am zweiten und Regenwetter zum Abschluss. «Es war herausfordernd», blickt Co-Präsidentin Karin Graf zurück. In diesem Jahr hoffen die Organisatorinnen und Organisatoren auf eine etwas ruhigere Kinowoche – und viele Besucherinnen und Besucher. «Der Vorverkauf ist gut gestartet», erklärt Graf. Rund 200 Tickets sind bereits verkauft. «Es läuft immer gleich, die Stammgäste sichern sich die Eintritte früh, andere entscheiden kurzfristiger.»

«Tschugger» macht den Auftakt

Vom 19. bis 23. August werden auf dem Schalanderplatz der Brauerei Feldschlösschen fünf Filme gezeigt, dazu gibt es zum Auftakt jeweils ein Konzert. Pro Abend stehen 1000 Sitzplätze zur Verfügung. «Wir legen grossen Wert auf die Filmauswahl. Mit dem diesjährigen Programm sind wir sehr glücklich», schildert Karin Graf. Los geht es am Dienstag, 19. August, traditionsgemäss mit einem Schweizer Film: In diesem Jahr steht «Tschugger – der lätscht Fall» auf dem Programm. «Diese Filmwahl lag auf der Hand.» Den musikalischen Auftakt macht Luca Di Felice.

Am Mittwoch kommen die Musikfans auf ihre Kosten: Gezeigt wird «Bob Dylan: Like a complete unknown». «Der Film erzählt die Geschichte von Bob Dylan, bevor er weltberühmt wurde», erklärt Graf. «Two Guys making music» eröffnen den Abend. Am Donnerstag läuft «Konklave», ein Film über eine fiktive Papstwahl. «Wir haben diesen Film ausgewählt, bevor der Papst starb», berichtet Karin Graf. Im Vorverkauf läuft er bislang am zweitbesten. «Full Moon Rodeo» sorgen zuvor für Country-Pop. Am Freitag folgt «Der Pinguin meines Lebens», der bisher im Vorverkauf am stärksten läuft. Es ist auch der Favorit von Karin Graf: «Der Film erzählt eine wahre Geschichte.» Musikalisch geht es zuerst in die 1980er-Jahre mit «Living in the 80s». Den Abschluss am Samstag macht ein Familienfilm: «Mufasa: Der König der Löwen». Zuvor bringen «Sugar and the Josephines» Jazz, Swing, Chansons und Soul auf die Bühne.

«Seit mehr als 20 Jahren nicht erhöht»

Eine Änderung gibt es dieses Jahr bei den Ticketpreisen: Diese werden von 20 auf 25 Franken angehoben; Premium-Karten kosten neu 95 Franken (Apéro, Abendessen, reservierte Plätze inklusive), bisher waren es 90 Franken. «Alles ist teurer geworden. Seit mehr als 20 Jahren haben wir die Preise nicht erhöht, jetzt müssen wir diesen Schritt machen», erklärt Karin Graf. Wie sie weiter ausführt, steht in diesem Jahr wegen Bauarbeiten bei Feldschlösschen etwas weniger Platz für das Kinodorf zur Verfügung. Der Eingangsbereich muss deswegen verlegt werden.

Damit der Kinospass durchgeführt werden kann, braucht es immer viele Helferinnen und Helfer. «Wir haben unser Team, freuen uns aber über weitere Freiwillige», sagt Karin Graf. Sie und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind mit Herzblut dabei, um allen vergnügliche Filmabende unter freiem Himmel zu bieten.

www.openairkino-rheinfelden.ch