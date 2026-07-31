Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein Ort zum Verweilen

  31.07.2026 Laufenburg
Foto: Susanne Hörth
Foto: Susanne Hörth

Idyllisch ist sie, die Badetreppe bei der alten Holzbrücke in Stein. Hier zeigt sich aktuell auch die schon länger andauernde Hitze.

Wo sonst Rheinwasser die unterste Stufe der beliebten Verweiltreppe umspült, herrscht sandig-steinige Trockenheit. (sh)

 

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote