Ein Ort zum Verweilen

Ein Ort zum Verweilen31.07.2026 Laufenburg
Idyllisch ist sie, die Badetreppe bei der alten Holzbrücke in Stein. Hier zeigt sich aktuell auch die schon länger andauernde Hitze.
Wo sonst Rheinwasser die unterste Stufe der beliebten Verweiltreppe umspült, herrscht sandig-steinige Trockenheit. (sh)
Idyllisch ist sie, die Badetreppe bei der alten Holzbrücke in Stein. Hier zeigt sich aktuell auch die schon länger andauernde Hitze.
Wo sonst Rheinwasser die unterste Stufe der beliebten Verweiltreppe umspült, herrscht sandig-steinige Trockenheit. (sh)
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