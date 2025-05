Feier für die sanierte Lourdesgrotte Sulz

Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wurde die Lourdesgrotte in Sulz am 17. Mai durch Pater Solomon Obasi wieder eingeweiht. Die Lourdesgrotte Sulz wurde am 25. Mai 1958 zum Lourdes-Jubiläum eingeweiht. Bereits ein Jahr zuvor fand die ...