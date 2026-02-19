Ein neues Ehrenmitglied

An der 90. Generalversammlung vom 6. Februar durfte der Turnverein Wölflinswil im 95. Vereinsjahr ein besonderes Highlight feiern. Daniel Bold wurde zum neuen Ehrenmitglied ernannt.

Generalversammlung des TV Wölflinswil

«Risi», wie er im Verein genannt wird, erhielt diese Ehrung für sein jahrzehntelanges Engagement als Jugendleiter im Geräteturnen und in der Jugendriege, als über zehnjähriger Barren-Leiter und TK-Mitglied sowie für seine wertvolle Mitarbeit in verschiedenen Kommissionen.

Die Jubiläums-GV wurde mit einem feinen Apéro vom Brösmeli eröffnet. Anschliessend genossen die Mitglieder den Lebendpreis vom Gaben-Endturnen 2025, begleitet von Härdöpfelstock und Rüebli für die Vitamine. Mit dem altbekannten Turnerlied «Umba Umba» wurde die Versammlung offiziell gestartet. Neben den üblichen Traktanden wie Abrechnung, Budget, Berichten aus den einzelnen Ressorts und der Vorstellung des Jahresprogramms durften wir zahlreiche Ehrungen feiern. Hervorzuheben sind unter anderem Emanuel «Fjord» Suter für 20 Jahre Vereinszugehörigkeit, Beni «Botta» Herzog für 25 Jahre sowie das Ehrenmitglied Tobias «Hillary» Treier, ebenfalls für 25 Jahre. Der Vorstand bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Technische Kommission hingegen wird erweitert: Neu verstärken Jonas Bölsterli und Gian-Luca «Dixence» Stäuble das Team. Dies geschieht im Zuge des Austritts aus der Kommission von Daniel Bold sowie einer neu geschaffenen Position im TK.

Die Jahresmeisterschaft 2025 entschied Mike ««Holder» Bircher für sich. Er war der fleissigste und zugleich erfolgreichste Turner, gemäss den Turnstunden und Wettkampfteilnahmen.

Zum Abschluss der Generalversammlung erfolgte der Rückblick auf die erfolgreiche Turnshow. Philipp «Chaplin» Treier präsentierte einen stimmungsvollen Zusammenschnitt des legendären «Leimi-Reigens». Im Jahresrückblick-Film von David «Pulitzer» Schmid wurde das Vereinsjahr 2025 gewürdigt. Präsident Oliver «Kuka» Röthlisberger schloss die Generalversammlung um 22:43 Uhr. Danach wurde noch angeregt diskutiert und in gemütlichen Runden klang der Abend aus. (mgt)