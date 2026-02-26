Ein neuer Name, ein gemeinsamer Weg

Der bisherige Elternverein Mettauertal startet in ein neues Kapitel: Ab sofort trägt der Verein den Namen Elternverein Mettauertal-Gansingen. Diese Erweiterung ist weit mehr als eine formelle Anpassung, heisst es ...

Der bisherige Elternverein Mettauertal startet in ein neues Kapitel: Ab sofort trägt der Verein den Namen Elternverein Mettauertal-Gansingen. Diese Erweiterung ist weit mehr als eine formelle Anpassung, heisst es seitens des Vereinsvorstandes. «Sie steht für Offenheit, Wachstum und den klaren Wunsch, Familien aus beiden Gemeinden noch enger zu vernetzen.»

Mit der Einbindung von Gansingen erreicht der Verein künftig noch mehr Familien und schafft eine grössere, lebendige Gemeinschaft. Der Vorstand freut sich, neue Familien willkommen zu heissen, bestehende Kontakte zu vertiefen und das Angebot gemeinsam weiterzuentwickeln. Das bedeutet: mehr Austausch, mehr gegenseitige Unterstützung im Alltag und noch mehr gemeinsame Erlebnisse für Kinder und Eltern in der Region. Der Elternverein versteht sich als Plattform für Begegnung, Austausch und Unterstützung im Familienalltag. Mit einem abwechslungsreichen Jahresprogramm schafft er wertvolle Erlebnisse – von kreativen Kursen über praktische Workshops bis hin zu beliebten Grossanlässen. Ein fester Bestandteil des Vereins sind die Spielgruppen. Eine davon ist die Bauernhof-Waldspielgruppe. Sie findet jeweils am Dienstag von 8.15 bis 11.15 Uhr abwechslungsweise auf dem Mettauerberg im Wald oder auf dem Bauernhof Deielmatt in Oberhofen statt. Die Kinder erleben bei der Bauernhof-Waldspielgruppe Natur und Bauernhof hautnah, fördern ihre Selbstständigkeit und knüpfen erste Freundschaften.

Die Indoorspielgruppe (Donnerstag in Wil) für jüngere findet jeweils am Donnerstag, von 8.15 bis 11.15 Uhr im ehemaligen Gemeindehaus im Ortsteil Wil statt. Die Spielgruppe Mettolino ist ein Angebot des Elternvereins Mettauertal-Gansingen. Die Spielgruppe Purzelbaum in Gansingen bleibt weiterhin eigenständig und unabhängig organisiert. Die beiden Spielgruppen stehen im Kontakt miteinander und pf legen einen guten Austausch. (mgt)

Veranstaltungen Frühling 2026

Kinder-Kochkurs (1.–4. Klasse)

8. März, 14–17 Uhr: im Gasthaus Bären Hottwil

Kinder-Kochkurs (ab 5. Klasse)

25. März, 14–17 Uhr: im Gasthaus Bären Hottwil

Kinderkleider- und Spielwarenbörse Mettau VIP-Shopping 27. März, 19.30–21 Uhr: 28. März, 9–11 Uhr ist die Börse für alle offen.

Babysitting-Kurs SRK

25. April und 2. Mai, 9–15 Uhr, Mehrzweckraum Wil

Veloworkshop «Velodoktoren»

16. Mai, 8.30–12 Uhr, Mehrzweckraum Wil.

Openair-Kino

14. und 15. August, roter Platz Schulanlage Wil.

Weitere Informationen zu Anlässen, Details und

Mitgliedschaft:

www.elternverein-me-ga.ch