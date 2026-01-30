Ein musikalischer Abschied voller Emotionen

Jahreskonzert der Musikgesellschaft Concordia Wegenstetten

Bence Tóth dirigierte die Musikgesellschaft Concordia Wegenstetten zum letzten Mal an einem Jahreskonzert. Nach 15 Jahren wird er nach dem Eidgenössischen Musikfest in Biel kommenden Mai den Taktstock weitergeben.

Das Jahreskonzert der Musikgesellschaft Concordia Wegenstetten (MGCW) am vergangenen Wochenende stand ganz im Zeichen des Abschieds. Mit zwei stimmungsvollen Konzertabenden in der Mehrzweckhalle Wegenstetten verabschiedete sich die MGCW von ihrem langjährigen Dirigenten Bence Tóth, der das Ensemble nach 15 Jahren letztmals an einem Jahreskonzert dirigierte.

Erstmals fand das Jahreskonzert bereits am Freitagabend statt, gefolgt von einer zweiten Aufführung am Samstag. In gemütlicher Atmosphäre mit Pasta-Party und Barbetrieb wurde nicht nur musikalisch, sondern auch gesellig einiges geboten. Die Abende standen unter dem Motto «Lego». Der Lego-Vertreter Severin Gysin präsentierte die neusten Lego-Sets und führte sympathisch durchs Programm. Wie ein Lego-Kunstwerk fügte sich die Musik Stein für Stein zu einem grossen Ganzen zusammen.

Kraftvolle Werke wie «Walking With Heroes» oder «Arnhem» wechselten sich mit verspielten und bekannten Melodien ab. Spätestens bei Klassikern wie dem «Frank Sinatra-Hits-Medley», «The Best of Polo Hofer» oder «Tutti Frutti» wippte so mancher Fuss im Publikum mit. Ein besonderer Höhepunkt war der Soloauftritt von Fiorenzo Pedrocchi mit «Someone Like You», der mit viel Gefühl überzeugte und mit kräftigem Applaus belohnt wurde. Und das Klarinetten-Register zeigte mit dem «Klarinetten Muckl», wie virtuos ihre Instrumente klingen. Auch die Juniorband zeigte am Samstag eindrucksvoll, dass der musikalische Nachwuchs im Wegenstettertal bestens aufgestellt ist.

Mit langanhaltendem Applaus, Standing Ovations und vielen dankbaren Blicken verabschiedete das Orchester und das Publikum am Ende des Konzerts seinen Dirigenten. Das letzte Jahreskonzert von Bence Tóth wird der MGCW und ihren Gästen noch lange in bester Erinnerung bleiben – als musikalischer Höhepunkt und als emotionaler Abschied zugleich.

Wer die MGCW nochmals unter der Leitung von Bence Tóth erleben möchte, kann am 2. Mai ans Vorbereitungskonzert der vier Talvereine in Wegenstetten kommen oder die Wegenstetter Musikantinnen und Musikanten am 15. Mai am Eidgenössischen Musikfest in Biel unterstützen. (mgt)