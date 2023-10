Ein abwechslungsreiches Angebot, warme Temperaturen und ganz viel Volk: das alles und noch viel mehr trifft auf den 74. Herbstmarkt in Rheinfelden zu. Tausende von Besucherinnen und Besucher genossen am Samstag und Sonntag das Flanieren zwischen den 162 und damit so vielen Ständen wie noch ...