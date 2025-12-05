Immobilien
Ein Lob kam sogar aus Amerika

  05.12.2025 Persönlich
Sandra Wernli am Marktstand mit ihren Änisbrötli. Foto: Petra Schumacher
Sandra Wernli am Marktstand mit ihren Änisbrötli. Foto: Petra Schumacher

Sandra Wernli backt fürs Fricktal ganz besondere Springerli

Man mag sie oder eben nicht, nur «es bitzeli» gibt es bei Anisbrötli nun mal nicht. Für Sandra Wernli ist die Entscheidung klar, sie steht auf der Seite der Anisbrötli-Geniesser. Weil sie aber so oft ...

