Ein kostenloses Bewegungsfest für die ganze Familie

«Coop Andiamo» in Rheinfelden

Am kommenden Sonntag, 7. September, macht der beliebte Bewegungsevent «Coop Andiamo» in Rheinfelden Halt – mitten auf dem Dach des Rheinparkings. Von 11 bis 17 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Tag voller Spiel, Spass und Bewegung. Die Eventpartner und viele Vereine aus Rheinfelden und Umgebung bieten eine breite Palette an Aktivitäten an: Velo-Pumptrack, Hüpf burg, Kletterwand, Bungee Run, Mini-Tennis, Judo, Footgolf, Hockey-Torwandschiessen, Badminton und vieles mehr stehen kostenlos zur Verfügung. Auch der beliebte Kids-Run findet wieder statt, Start ist um 13 Uhr. Abgerundet wird der Anlass um zirka 16 Uhr durch eine Abschlussshow der regionalen Vereine und Studios. Ein Sonntagsvergnügen mit viel Bewegung und ohne Leistungsdruck, denn Spiel und Spass stehen im Vordergrund.

Am besten bewegt man sich schon auf dem Hinweg und fährt mit dem Velo zum Eventzentrum. Es stehen grosse Veloparkplätze zur Verfügung: oben beim Hauptwachplatz und unten hinter dem roten Haus. Sämtliche Bewegungsangebote sind kostenlos, es braucht keine Anmeldung. Zudem gibt es vor Ort ganz viele «Müsterli und Gschänkli» zum Mitnehmen sowie Verpf legungsstände von lokalen Vereinen.

Mit dem «Coop Andiamo Sammelspass» können sich die Besucherinnen und Besucher im Eventzentrum auf eine sportliche Entdeckungsreise begeben. Unter den Teilnehmenden werden Preise verlost. Zusätzlich kann einem der Vereine geholfen werden, einen Beitrag für die Vereinskasse zu gewinnen.

Neben Rheinfelden finden Events auch in Kirchberg (BE), Kreuzlingen, Chur, Biasca, Emmen und La Tour-de-Peilz statt. (mgt)