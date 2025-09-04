Immobilien
Ein kostenloses Bewegungsfest für die ganze Familie

  04.09.2025 Rheinfelden

«Coop Andiamo» in Rheinfelden

Am kommenden Sonntag, 7. September, macht der beliebte Bewegungsevent «Coop Andiamo» in Rheinfelden Halt – mitten auf dem Dach des Rheinparkings. Von 11 bis 17 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Tag voller Spiel, Spass ...

