Ein Kauf, der sich geradezu aufdrängt

  14.11.2025 Stein
Das Novartis-Areal mit den Tennisplätzen und dem Clubhaus soll Eigentum der Gemeinde Stein werden. Foto: Sascha Roth
Das Novartis-Areal mit den Tennisplätzen und dem Clubhaus soll Eigentum der Gemeinde Stein werden. Foto: Sascha Roth

Das heutige Freizeitangebot für die Bevölkerung ist gross. Das veranlasst die Novartis in Stein, ihr langjähriges Engagement für die Förderung des Firmensports aufzugeben. Sie hat der Gemeinde Stein das Gelände mit den Anlagen des Sportclubs Novartis zum Kauf ...

