Ein Jubiläumsbuch gegen das Vergessen

  10.03.2026 Rheinfelden
Ein Gemeinschaftswerk: Die Autorinnen und Autoren mit dem Jubiläumsbuch. Ein Stieglitz schmückt das Titelbild.
Zu seinem 100-Jahr-Jubiläum präsentiert der Natur- und Vogelschutz Rheinfelden ein umfangreiches Buch. Am Donnerstag ist die Vernissage gefeiert worden.

Valentin Zumsteg

Es ist ein imposantes Werk, das der Verein Natur- und Vogelschutz Rheinfelden (NVR) zu seinem ...

