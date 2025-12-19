Immobilien
Ein Jubiläum wird gefeiert

  19.12.2025 Wegenstetten
Jugendband Wegenstettertal. Foto: zVg
Jugendband Wegenstettertal. Foto: zVg

 Jubiläumskonzert der Jugendband Wegenstettertal mit Verabschiedung von Dirigent Andreas Meier, der nach 17 Jahren Tätigkeit seinen Taktstock niederlegt.

Den Auftakt machte die «Greenhornband» unter der Leitung von Andreas Meier. Die jungen Musikerinnen und ...

