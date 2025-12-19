Ein Jubiläum wird gefeiert

Jubiläumskonzert der Jugendband Wegenstettertal mit Verabschiedung von Dirigent Andreas Meier, der nach 17 Jahren Tätigkeit seinen Taktstock niederlegt.

Den Auftakt machte die «Greenhornband» unter der Leitung von Andreas Meier. Die jungen Musikerinnen und Musiker sorgten von Beginn an für gute Stimmung. Mit ihren Aufführungen von «Tell Saga» und «Clari-goround» war das Konzert feierlich eröffnet. Anschliessend machte die «Greenhornband» die Bühne frei für die Juniorband, die ebenfalls unter der Leitung von Andreas Meier steht.

Dann hiess es erstmals: ab auf das Tanzparkett! Das Orchester begann seinen Auftritt mit «Boogie Woogie Bugle Boy». Mit den darauffolgenden Stücken «September» und «One Moment in Time» ging zugleich eine Ära zu Ende. Die beiden Formationen verabschiedeten sich von ihrem Dirigenten Andreas Meier, der nach 17 Jahren Tätigkeit bei den Orchestern seinen Taktstock niederlegt. Mit einer gemeinsamen Fanfare erwiesen alle drei Formationen ihrem langjährigen Leiter die Ehre. Nach einer kurzen Pause betrat die Jugendband unter der Leitung von Bence Tóth die Bühne und eröffnete ihren Konzertteil mit der «Riverside Overture». Neben dem irisch-gälischen Stück «Sòlas Ané» von Samuel R. Hazo spielte die Jugendband den «Florentiner Marsch» von Julius Fucík, der auf humorvolle Weise eine typische Probe der Band widerspiegeln soll. Beendet wurde das Konzert mit einer rockigen Darbietung von «Welcome to the Jungle». (mgt)