Ein Jubiläum voller Highlights

In diesem Jahr feierte das beliebte Novartis Einladungsturnier in Stein am Bustelbach sein 20-Jahr-Jubiläum – ein rundes Jubiläum, das den langjährigen Erfolg dieses besonderen Events eindrucksvoll unterstreicht.

Die Idee zum Turnier entstand vor zwei Jahrzehnten, als Felix Jegge und Peter Krüger beschlossen, das Fricktal um ein weiteres Seniorenturnier zu bereichern. Bereits im ersten Jahr stiess das Turnier auf grosse Resonanz bei zahlreichen Hobbyspielerinnen und -spielern – und diese Beliebtheit hält bis heute an. Ein Erfolgsfaktor des Turniers ist auch die ausgezeichnete Küche, die auch in diesem Jahr wieder unter der bewährten Leitung von Carmen Rota – unterstützt von einem hervorragend eingespielten Serviceteam – für das leibliche Wohl sorgte.

Die Turnierleitung mit Philipp Schlienger, Felix Jegge, Peter Krüger und Eric Zuber organisierte einen reibungslosen Ablauf mit knapp 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. In insgesamt 75 Partien wurden in verschiedenen Kategorien die Finalistinnen und Finalisten ermittelt, die bei meist angenehmen Temperaturen spannende Endspiele austrugen. Anlässlich des Jubiläums lud der Tennisclub alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem reichhaltigen Buffet ein. Besonders geehrt wurden jene Spielerinnen und Spieler, die dem Turnier über die Jahre hinweg die Treue gehalten und am häufigsten teilgenommen hatten. (mgt)