Ein Jahrhundert voller Musik

Der reformierte Kirchenchor Möhlin jubiliert

Seit seiner Gründung im Jahr 1926 hat der reformierte Kirchenchor Möhlin unzählige Gottesdienste und kirchliche Anlässe mitgestaltet und sich als festen Bestandteil des kulturellen Lebens in der Kirchgemeinde etabliert. Generationen von Sängerinnen und Sängern haben mit unermüdlichem Einsatz und Begeisterung die wöchentlichen Proben besucht und ihr Talent in den Dienst der Kirchenmusik gestellt.

Auftakt am Samstag

Sein Jubiläumsjahr läutet der Chor kommenden Samstag, 24. Januar, mit einem festlichen Konzert in der reformierten Kirche Möhlin ein. Dieses besondere Ereignis markiert den Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen, die das reiche Erbe des Chors würdigen und gleichzeitig in die Zukunft blicken. Das Jubiläumskonzert kommenden Samstag beginnt um 18 Uhr. Unter der Leitung von Isabel Torres präsentiert der Chor zusammen mit dem Gospelchor Kaiseraugst, dem ESB Liestal, dem Kinderchor der Musikschule Rheinfelden und dem «Offenen Singen Zwinglihaus Basel» ein speziell ausgewähltes Programm. «Encuentros» ist ein inklusives, musikalisch-performatives Projekt, das die verbindende Kraft von Musik und Bewegung nutzt, um Menschen verschiedener Altersgruppen, Fähigkeiten und sozialer Hintergründe zusammenzubringen. Die Aufführung vereint professionelle Musiker mit Amateurchören, darunter Kinder, Erwachsene, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen.

Im Laufe des Jahres sind weitere Aktivitäten geplant, welche die Öffentlichkeit zum Mitfeiern einladen. (mgt)