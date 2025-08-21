Ein Jahrhundert Lebenserfahrung

Letzten Samstag, 16. August, durfte Irma Fürer einen ganz besonderen Tag erleben: Im Tertianum Salmenpark Rheinfelden feierte sie ihren 100. Geburtstag. Umgeben von ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter nahm die Jubilarin ...

Irma Fürer feiert 100. Geburtstag in Rheinfelden

Letzten Samstag, 16. August, durfte Irma Fürer einen ganz besonderen Tag erleben: Im Tertianum Salmenpark Rheinfelden feierte sie ihren 100. Geburtstag. Umgeben von ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter nahm die Jubilarin zahlreiche Glückwünsche entgegen – darunter auch jene der Stadt Rheinfelden und des Kantons Aargau.

Als Zeichen der Wertschätzung erhielt Frau Fürer zwei Blumengrüsse in den Farben von Stadt und Kanton sowie eine Kopie ihrer Original-Geburtsurkunde. Die rüstige Jubilarin zeigte sich sichtlich erfreut über die Aufmerksamkeit. Sie ist bei guter Gesundheit, jasst mit grosser Begeisterung und genoss den Besuch in vollen Zügen. «Ein 100. Geburtstag ist ein aussergewöhnliches Ereignis. Es ist schön zu sehen, wie vital Frau Fürer dieses Jubiläum feiern darf», sagt Nicolás Schmid, Leiter Stadtmarketing. (mgt