Ein Jahrhundert Lebenserfahrung

  21.08.2025 Rheinfelden
Nicolás Schmid (rechts) überbrachte der Jubilarin die offiziellen Grüsse im Namen des Stadtrats und des Regierungsrats. Foto: zVg
Irma Fürer feiert 100. Geburtstag in Rheinfelden

Letzten Samstag, 16. August, durfte Irma Fürer einen ganz besonderen Tag erleben: Im Tertianum Salmenpark Rheinfelden feierte sie ihren 100. Geburtstag. Umgeben von ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter nahm die Jubilarin ...

