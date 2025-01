Ein Jahr voller Highlights

Generalversammlung des Turnvereins Sulz: Die 115. Generalversammlung des Turnvereins Sulz war der krönende Abschluss eines der wohl aufregendsten Jahre in der Vereinsgeschichte. Mit 107 Teilnehmenden aus allen Generationen fand am 25. Januar eine abwechslungsreiche und emotionale Versammlung statt.

Ein Jahr zuvor, im Januar 2024, begeisterte die traditionelle Turnershow das Publikum mit spektakulären Darbietungen und kreativen Einlagen. Doch das grösste Ereignis des Vereinsjahres war sicher das selbst organisierte Regionalturnfest Sulz-Laufenburg Ende Juni 2024. Dank des grossartigen Einsatzes der Mitglieder, der Helferinnen und Helfer sowie der zahlreichen Besucher wurde das Turnfest ein voller Erfolg und bleibt vielen als unvergessliches Erlebnis in Erinnerung. Ein weiterer bedeutender Moment war die Fahnenweihe, die am 11. Januar 2025 stattfand und bei der die neue Vereinsfahne feierlich präsentiert wurde. Zudem war das Jahr durch die organisierten Anlässe auch finanziell erfolgreich.

Präsident Yannick Christen leitete zügig durch die GV. Neben dem formellen Jahresrückblick standen zahlreiche Ehrungen im Mittelpunkt. Neue Aktivmitglieder wurden begrüsst, langjährige Vereinsmitglieder für ihr Engagement ausgezeichnet und verdiente Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die Versammlung bedankte sich mit herzlichem Applaus bei all jenen, die den Verein in den vergangenen Jahren geprägt haben.

Blick in die Zukunft

Auch für das kommende Jahr hat sich der Turnverein Sulz viel vorgenommen. Neben der Teilnahme an diversen Wettkämpfen stehen zahlreiche Vereinsanlässe auf dem Programm. Der Höhepunkt des Jahres wird das Eidgenössische Turnfest sein, das vom 12. bis 22. Juni in Lausanne stattfindet. Mit der neuen Vereinsfahne wird der TV Sulz seine Farben voller Stolz an den nächsten Wettkämpfen präsentieren. (mgt)