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Ein Jahr nach dem Brand

  23.07.2026 Fricktal
Foto: Simone Rufli
Foto: Simone Rufli

Das Baugerüst ist weg, der Dachstock am Gasthof Adler in Gipf-Oberfrick wiederhergestellt. Was bleibt ist die Erinnerung an den verheerenden Brand, der am 18. Juli 2025, kurz vor 23 Uhr, ausgebrochen ist.

Das Feuer ging vom Anbau aus. Dann griffen die Flammen auf den Dachstock des Hauptgebäudes über.

(sir)

 

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