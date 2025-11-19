Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein Holzbau mit bester Aussicht

  19.11.2025 Rheinfelden
So soll sich der Neubau präsentieren. Vorne neben der Einfahrt zur Garage befindet sich ein Gewerberaum. Visualisierung: zVg
So soll sich der Neubau präsentieren. Vorne neben der Einfahrt zur Garage befindet sich ein Gewerberaum. Visualisierung: zVg

An der Habich-Dietschy-Strasse in Rheinfelden entsteht ein Holzhaus mit 14 Wohnungen. Die Baukosten belaufen sich auf rund 12 Millionen Franken.

Valentin Zumsteg

Es ist ein spezieller Neubau, der an der Habich-Dietschy-Strasse 7 in Rheinfelden entsteht. Dort, wo sich vorher ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote