Ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft

  19.02.2026 Möhlin
Trotz grosser Herausforderungen startet die Jugendmusik Möhlin mit viel Tatendrang ins neue Jahr. Foto: zVg
Trotz grosser Herausforderungen startet die Jugendmusik Möhlin mit viel Tatendrang ins neue Jahr. Foto: zVg

Aktuell nur sieben Aktivmitglieder – die Jugendmusik Möhlin steht vor grossen Herausforderungen. Zuversicht schöpft der Verein aus der Zusammenarbeit.

In Anwesenheit von talentierten Jugendmusikanten, unterstützenden Eltern und Aktivmitgliedern der Musikgesellschaft ...

