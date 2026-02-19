Ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft

Aktuell nur sieben Aktivmitglieder – die Jugendmusik Möhlin steht vor grossen Herausforderungen. Zuversicht schöpft der Verein aus der Zusammenarbeit.

In Anwesenheit von talentierten Jugendmusikanten, unterstützenden Eltern und Aktivmitgliedern der Musikgesellschaft Möhlin (MGM) blickte Präsident Stephan Wiekert auf das ereignisreiche und vielfältige Jahr der Jugendmusik zurück. Beim Jahreskonzert der MGM unter dem Motto ESC erlebten alle Teilnehmenden eine musikalische Vielfalt, welche die Herzen höherschlagen liess. Daneben durften die jungen Musikantinnen und Musikanten Teil des 1. Nordwestschweizerischen Jugendmusikfestivals sein – ein Event, das alle stolz gemacht hat. Auch das Jahreskonzert in der Aula Storebode war ein Highlight, das ebenfalls von einigen Mitgliedern der MGM unterstützt wurde.

Nur noch sieben Aktivmitglieder

Im vergangenen Jahr gab es auch Herausforderungen. Aufgrund von einigen altersbedingten Austritten und der anhaltenden Auswirkungen des «Corona-Lochs» konnten nur wenige neue Mitglieder gewonnen werden. Aktuell zählt der Verein nur noch sieben Aktivmitglieder. Dennoch ist der Geist der Gemeinschaft ungebrochen. Alle waren sich einig, dass eine Vereinsauflösung nicht in Frage kommt.

Stattdessen hat man sich zusammengeschlossen und verschiedene Wege aufgezeigt, wie man gemeinsam weiterarbeiten könnte. Der Vorstand ist motiviert, der Zusammenhalt stark und die Begeisterung für die Musik verbindet alle. Im Jahr 2026 wird die Jugendmusik projektorientiert musizieren. Für das aktuelle Jahr sind bereits zwei spannende Konzerte geplant: im Frühling ein Gemeinschaftskonzert mit der Windband Rheinfelden und der Knaben- und Mädchenmusik Basel, ein musikalisches Highlight, das niemand verpassen sollte. Im Herbst ist ein Workshop mit einem Gemeinschaftskonzert mit der Militärmusik geplant. «Da werden wir nicht nur unser Können steigern, sondern auch wertvolle Erfahrungen sammeln und die Möglichkeit haben, in einer grossen Gemeinschaft zusammen zu musizieren», sind sich die Verantwortlichen einig.

Ein optimistischer Blick in die Zukunft

Trotz der Herausforderungen blicken die Vereinsmitglieder optimistisch in die Zukunft. Die geplanten Projekte werden nicht nur die Musik fördern, sondern auch den Zusammenhalt und die Freude innerhalb der Gruppe. Zum Abschluss der Versammlung nutzte Stephan Wiekert die Gelegenheit, allen Mitgliedern zu danken. Ihr Engagement und die Leidenschaft sind das Herzstück der Jugendmusik Möhlin. «Gemeinsam werden wir die kommenden Monate rocken und unsere Stimmen erklingen lassen. Lasst uns also voller Vorfreude auf das nächste Kapitel in der Geschichte der Jugendmusik blicken und voller Tatendrang ins neue Jahr starten.» (mgt)