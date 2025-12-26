Ein Hoch auf das Miteinander

Die Bauern aus Schupfart sagen danke

Wie jedes Jahr sagen die Landwirte aus Schupfart der Bevölkerung danke für das entgegengebrachte Verständnis, für eventuellen Lärm, Sonntag- und Nachtarbeit oder diverse Düfte, die zu einem Bauerndorf gehören. Die Bauern betonen die gute Zusammenarbeit und den entgegengebrachten Goodwill der Wohnbevölkerung.

Die Jugend unterstützen

Die Weihnachtsbaum-Abgabe der Gemeinde Schupfart ist der richtige Zeitpunkt für die Landwirte, um danke zu sagen. Die Schupfarter werden von der Ortsbürgergemeinde mit einem Weihnachtsbaum beschenkt, dazu offerieren die Landwirte Kaffee Schnaps, Apfelpunsch und Kuchen. Ein Anlass, der seinesgleichen sucht und zur Tradition geworden ist. Selbst für die Personen, die keinen Weihnachtsbaum brauchen, ist es interessant, vor Ort zu sein: Einen Schwatz mit Mitbürgern zu halten, die man noch nie oder erst selten gesehen hat – und all das bei gemütlicher Vorweihnachts-Atmosphäre.

In der aufgestellten Milchkanne sammelten sich knapp 500 Franken Spenden, wofür die Bauern der Dorfbevölkerung danke sagen. Der grosse Teil dieser grosszügigen Spende kommt dem Schneesportlager Fischingertal, der Rest der Judoka-Spitzensportlerin Eileen Probst zugute. «Herzlichen Dank liebe Schupfarterinnen und Schupfarter für die grosszügige Unterstützung unserer Jugend und das Verständnis für die Landwirtschaft», halten die Bauern fest. (mgt)