Die Kanti Stein wurde offiziell eröffnet

Der Kreis schliesst sich, waren sich am Montag bei der Einweihungsfeier der neuen Kanti Stein viele einig. Bildungsdirektorin Martina Bircher sprach von einem besonderen Projekt und einem historischen Moment nicht nur für das Fricktal, sondern den ganzen Kanton Aargau.

Susanne Hörth

Der Begriff neu ist bei der Kanti Stein zurzeit allgegenwärtig. Für die 130 Schülerinnen, Schüler und das Lehrerkollegium sowie das Verwaltunsteam fand am Montag der erste Unterrichtstag in einer komplett neuen Schulinfrastruktur statt. Alles wirkt noch sehr clean, unbenutzt. Es riecht nach neuer Farbe, neuen Bodenbelägen, neuen Möbeln. Beim Rundgang durch die neue Kanti Stein betonte Rektorin Katrin Brupbacher, dass bis auf die fehlenden Wandtafeln in einigen Unterrichtszimmern alles für den Schulalltag bereit ist. Noch werden nicht alle Räume für den Unterricht benötigt, was die Rektorin zur Aussage bewog: «Wir haben einen Raumluxus, das hat sonst keine andere Aargauer Mittelschule.» Es ist ein temporärer Luxus. Denn in den nächsten Jahren werden jährlich neue Abteilungen hinzukommen.

Wie speziell die Eröffnung der neuen Kanti Stein ist, wurde sichtbar bei der feierlichen Eröffnung mit vielen Gästen. Katrin Brupbacher dankte in ihrer Begrüssung allen, die zu unterschiedlichen Zeiten für die neue Mittelschule mitgearbeitet haben. 223 Jahre nach der ersten Mittelschule im Aargau und 51 Jahre nach der letzten Eröffnung einer solchen Schule ist nun die siebte im Kanton in Stein in Betrieb genommen worden. Vorerst noch in einem Provisorium. Der definitive Neubau, ebenfalls in Stein, wird ab 2026 realisiert und soll ab August 2029 bezugsbereit sein.

Ein historischer Tag

«Es ist ein grossartiges Projekt. Nicht nur für das Fricktal, sondern für den ganzen Kanton», sagte Bildungsdirektorin Martina Bircher. Manchmal würden grosse Ideen einen langen Atem benötigen, so die Regierungsrätin. Sie erinnerte an Fritz Käser, damaliger Gemeindeammann von Stein und FDP-Grossrat, der 1974 Stein als Mittelschulstandort vorschlug. Fahrt nahm das Vorhaben dann ab 2019 wieder auf; 2021 entschied sich der Grosse Rat für Stein als Standort für die geplante neue Mittelschule. «Der Kreis schliesst sich wieder», so die Rednerin und freute sich, dass mit dem ersten Schultag die Kanti Stein zu einem lebendigen Ort geworden ist. «Was heute nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit im Provisorium begonnen hat, wird auf das Schuljahr 2029/2030 eine Fortsetzung mit dem Bezug des Neubaus finden.»

Der grosse Dank Birchers ging an Rektorin Katrin Brupbacher. «Sie und ihr Team haben mit grossem Engagement die ganze Vor- und Aufbauarbeit mit allen ihren grossen und kleinen Fragen übernommen. Von der Anstellung der Lehrpersonen über Bleistifte, Bänke und Stühle bis hin zum Klavier.» Dass diese Arbeit mit dem geplanten Kanti-Neubau noch weiter gehen wird und es auch bei der Anstellungen von weiteren Lehrpersonen herausfordernd bleibt, wurde dann beim Kurzinterview deutlich, welches Schulkommissionspräsidentin Gaby Gerber mit Katrin Brupbacher führte.

Wie seine Vorrednerinnen freute sich auch Gemeindeammann Beat Käser, dass sich mit dem Tag der Eröffnung ein Kreis geschlossen hat. «Für unsere Gemeinde ist es ein historischer Tag und für mich persönlich ein ganz besonderer.» Sein Grossvater Fritz Käser hat gesät, was heute, rund 50 Jahre später, geerntet werden kann. Beat Käser dankte dem Kanton Aargau, dem Bildungsdepartement sowie allen am Projekt Beteiligten für die zügige und professionelle Umsetzung des Projektes. «Es zeigt, was möglich ist, wenn Wille, Zusammenarbeit und Verantwortung aufeinandertreffen.» Einen speziellen Gruss richtete er an die Schülerinnen und Schülern. «Ihr seid die ersten, die hier Geschichten schreibt. Macht den Ort zu Eurem. Mit Neugier, Engagement und Zusammenhalt.»

Eine Linde als Symbol für das Fricktal sowie einen Gutschein für ein Schulfest überreichte Martina Bircher im Namen des Regierungsrates. Musikalisch umrahmt wurde die stimmige Feier von der Schülerband der Kanti Aarau.