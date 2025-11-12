Ein halbes Jahrhundert Leidenschaft

Ein goldenes Jahr neigt sich dem Ende zu: Der TSV Frick Volleyball hat sein Jubiläum mit diversen Anlässen gefeiert. Und am Samstag geht es ins grosse Finale.

1975 ist man mit rund zwei Dutzend Mitgliedern gestartet, heute besteht der TSV Frick Volleyball aus über 200 Mitgliedern von 7 bis 94 Jahre alt. Damit man im Jubiläumsjahr allen gerecht werden konnte, hat das OK neun Anlässe, über das ganze Jahr verteilt, auf die Beine gestellt.

Es ist viel passiert

Die Jubiläumsserie startete mit dem «Golden Apéro» in der Sporthalle Ebnet. An dieser Heimrunde mit Meisterschaftsspielen wurde das Jubiläumstrikot abgegeben. Dieses wurde mit dem eigens entworfenen Jubiläumslogo versehen und zusätzlich mit dem Namen in Schwarz-Gold personalisiert. Ein wunderschönes, grosses Vereinsfoto konnte aufgenommen werden. Dieses ziert nun den Flur in der Heimturnhalle Ebnet in Frick. Gegen Ende der Meisterschaftssaison, am 2. März, wurde der «Golden Pasta-Plausch» durchgeführt und kurz darauf war es bereits soweit und eine Truppe fuhr in die Melchsee-Frutt ins Skiweekend.

Ende Juni feierte der Verein eine goldene Sommerparty im Meck à Frick. Ebenfalls eingeladen waren Behörden- und Verbandsvertreter, sowie Funktionäre von anderen Riegen und Vereinen. Bei schönstem Sommerwetter konnten sich alle Mitglieder in altersdurchmischten Gruppen in verschiedenen Spielen duellieren. Jung und Alt hatten gemeinsam Spass, lernten voneinander und entdeckten dabei ungeahnte Talente.

Weitere A nlässe waren eine polysportive Woche in Arosa mit 35 Kindern und Jugendlichen, ein Training mit den Pro Tour-Beachvolleyballern Julian Friedli und Leo Dillier sowie ein Vereinsweekend am Bodensee. Schweissig ging es am 22. Oktober in der Turnhalle zu und her. Das «Golden Training Indoor» mit der Topathletin Annina Stäuble und den Topathleten Reto Giger und Lukas Hasler. Die über 30 Jugendlichen im ersten Trainingsblock und die 35 erwachsenen Spielerinnen und Spieler im zweiten liessen sich durch Übungen zum Thema Pass, Abnahme und Angriff leiten. Für Annina Stäuble und Lukas Hasler war es eine Rückkehr zu ihrem ersten Volleyballverein, in welchem für sie vor vielen Jahren ihre Karriere begann.

Das grosse Finale

Der gesamte TSV Frick Volleyball freut sich nun auf den letzten Jubiläumsevent, dem «Golden Raclette-Plausch». Kommenden Samstag, 15. November – just 50 Jahre nach der Gründungs-GV 1975 – findet eine grosse Meisterschaftsheimrunde des TSV Frick Volleyball inklusive diversen Spielen von Smash 05 Laufenburg-Kaisten in der Turnhalle Ebnet in Frick statt. Ab 11 Uhr gibt es Raclette und spannende Spiele.

In diesem Sinne: auf weitere 50 Jahre Volleyball! (mgt)