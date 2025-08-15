Ein halbes Jahrhundert auf dem Eis

Der Eislaufclub Rheinfelden feiert in der Saison 2025/2026 ein besonderes Jubiläum: Seit seiner Gründung im Jahr 1975 widmet sich der Verein dem Eislaufsport und hat sich zu einem festen Bestandteil des sportlichen und gesellschaftlichen Lebens ...

50 Jahre Eislaufclub Rheinfelden

Der Eislaufclub Rheinfelden feiert in der Saison 2025/2026 ein besonderes Jubiläum: Seit seiner Gründung im Jahr 1975 widmet sich der Verein dem Eislaufsport und hat sich zu einem festen Bestandteil des sportlichen und gesellschaftlichen Lebens in Rheinfelden entwickelt – auf beiden Seiten des Rheins. Rund ein Drittel der Mitglieder stammen aus dem benachbarten Deutschland, was den Club zu einem gelebten Beispiel für grenzüberschreitende Zusammenarbeit macht. Mit rund 170 bis 200 Mitgliedern pro Saison bietet der Eislaufclub Rheinfelden ein breites Trainingsangebot für alle Alters- und Leistungsgruppen. Besonders erfreulich: Nach pandemiebedingten Einbussen konnte der aktive Stammkader auf etwa 30 Läuferinnen und Läufer ausgebaut werden, die den Verein in der vergangenen Saison bei zehn Wettkämpfen mit 40 Teilnahmen vertreten haben.

Das Jubiläumsjahr wird mit mehreren Veranstaltungen gefeiert, die nicht nur Vereinsmitglieder, sondern die gesamte Bevölkerung ansprechen sollen. Höhepunkte und gleichzeitig Auftakt in die Jubiläumssaison sind ein gemeinsamer Eistag mit dem EHC Rheinfelden und der KuBa Freizeitcenter AG am 11. Oktober 2025, der den Eissport in den Mittelpunkt rücken soll, sowie ein festliches Schaulaufen zum Jubiläum «50 Jahre EC Rheinfelden» am 31. Januar 2026.

An der Generalversammlung vom 20. Juni 2025 wurde Regula Bissig, die den Verein während 20 Jahren mit grossem Engagement als Kassiererin begleitet hat, feierlich verabschiedet. Maria Martinez wurde einstimmig zu ihrer Nachfolgerin gewählt – der Vorstand freut sich auf die Zusammenarbeit.

«Der Eislaufclub Rheinfelden blickt stolz auf fünf Jahrzehnte Vereinsgeschichte zurück – mit zahlreichen sportlichen Erfolgen und starkem Gemeinschaftssinn», heisst es in einer Medienmitteilung. Das Jubiläum sei ein Zeichen der Beständigkeit – und ein Blick in die Zukunft.

Die Anmeldungen für die neue Saison sind auf der Website verfügbar: www.ec-rheinfelden.ch