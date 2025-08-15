Immobilien
Ein halbes Jahrhundert auf dem Eis

  15.08.2025 Rheinfelden
Aus einem alten Flyer des Eislaufclubs Rheinfelden aus dem Jahr 1981. Foto: zVg
50 Jahre Eislaufclub Rheinfelden

Der Eislaufclub Rheinfelden feiert in der Saison 2025/2026 ein besonderes Jubiläum: Seit seiner Gründung im Jahr 1975 widmet sich der Verein dem Eislaufsport und hat sich zu einem festen Bestandteil des sportlichen und gesellschaftlichen Lebens ...

