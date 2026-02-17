Immobilien
Ein grosser Haufen Fasnacht

  17.02.2026 Fricktal
Foto: Susanne Hörth
Foto: Susanne Hörth

Treffen Farbigkeit, Fröhlichkeit, Ausgelassenheit und närrisches Brauchtum aufeinander, ist eindeutig Fasnacht. Und die will ausgiebig gepflegt und gefeiert werden. So geschehen am Wochenende, unter anderem in Möhlin-Ryburg, Laufenburg, Rheinfelden und Kaisten. (sh)

Ein närrisch-bunter Querschnitt durch das Fasnachts-Fricktal

