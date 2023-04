Ein gelungenes Lehrlingsprojekt

Richtfest Holzlagerschopf Mettauertal

Ende März fand das Einweihungsfest für den Holzlagerschopf Sunzenbrunnen statt. Der Schopf wurde im Zusammenhang mit einem Lehrlingsprojekt wiederaufgebaut.

Trotz der schlechten Witterung sind die Lernenden mit ihren Ausbildnern zahlreich zum Richtfest erschienen. Kurzfristig musste das Programm der Sturmwarnung angepasst werden. Der Apéro wurde nicht wie geplant beim Schopf eingenommen, sondern im Weinkeller des Restaurants Bären. Gemeindepräsident Christian Kramer und Gemeinderat Thomas Senn richteten ein paar Worte an alle Lernenden und ihre Ausbildner. Sie dankten allen Anwesenden für das grosse Engagement und das schöne Werk, das dank vereinten Kräften entstehen konnte. Gemeindepräsident Christian Kramer: «Ihr habt den Schopf erstellt und der Forstbetrieb kann ihn nun nutzen. Alle Wanderer, die im Sunzenbrunnen vorbeimarschieren, werden dieses Werk bewundern und feststellen, dass die heutige Jugend etwas kann.» Sobald der Regen einen Stopp einlegte, machten sich alle auf den Weg zum Holzschopf im Gebiet Sunzenbrunnen in Hottwil. Die Schopftaufe wurde von den Auszubildenden im vierten Lehrjahr der Vögeli Holzbau AG durchgeführt. Der Höhepunkt war der Richtspruch der Lernenden mit folgendem Zimmermannssegen: «Gott nehme ihn in seinen Bann, damit er allem trotzen kann. Was mit Vernichtung ihn bedroht, vor Traktorenschaden oder Försternot, vor Wetterschaden und vor Brand, bewahre ihn mit starker Hand. Er sei ein unverletzlich Gut, der niemand einen Schaden tut. Auch erleide er weder von Alt noch Jung nie freventlich Beschädigung. Er möge unerschüttlich stehn, wenn hundert Jahre schon vergehn».

Nach diesem Festakt wurden alle im Restaurant Bären mit einem Gaumenschmaus verwöhnt. Möge der Schopf im Sunzenbrunnen nun viele Jahre seinen Dienst erweisen und ein Blickfang vieler Wanderer sein. (mgt)