Ein gebrauchter Abend

  20.02.2026 Möhlin, Sport
Finn Kreuzer lieferte ab: total 7 Treffer vom Flügel. Foto: Christine Steck
Finn Kreuzer lieferte ab: total 7 Treffer vom Flügel. Foto: Christine Steck

Der Tabellenvierte TV Möhlin spielte am Mittwoch gegen Baden-Endingen (Rang 6). Die Fricktaler Handballer verloren in den letzten zehn Spielminuten komplett den Faden und mussten eine herbe Niederlage einstecken (28:33/16:17).

Möhlin rutscht damit auf den sechsten Platz und ...

