Ein gebrauchter Abend

Der Tabellenvierte TV Möhlin spielte am Mittwoch gegen Baden-Endingen (Rang 6). Die Fricktaler Handballer verloren in den letzten zehn Spielminuten komplett den Faden und mussten eine herbe Niederlage einstecken (28:33/16:17).

Möhlin rutscht damit auf den sechsten Platz und muss Baden-Endingen vorbeiziehen lassen (Rang 5).

Christine Steck

Die erste Halbzeit begann aus Möhliner Sicht gut, schnell lag die Mannschaft von Zoltan Majeri mit 4:2 (6.) vorne. Wenig später aber hatte Baden-Endingen durch den grossgewachsenen Kreisläufer Antonio Juric wieder ausgeglichen. Danach machte sich ein erstes Mal die offensive Schwäche des Auswärtsteams bemerkbar, mit Fehlwürfen und zu überhasteten Bällen aufs gegnerische Tor. Die folgende Überzahl nutzten Jan Waldmeier und Finn Kreuzer zum 7:7 (12.). Eine Parade von Robin Santeler und ein Doppelschlag von Ardin Berisha und wieder Kreuzer brachten erneut die Führung zum 10:9 (15.) zurück. Auch der tolle Treffer von Youngster Raoul Metzger zum 12:10 liess das gute Dutzend Möhliner Fans jubeln. Schnell war der Vorsprung wieder dahin, weil Jannis Wagner und Juric für das Heimteam ausglichen. Fehler auf beiden Seiten liessen je eine Auszeit folgen, was aber nicht unbedingt zu Torerfolgen half, zu fehleranfällig war der Spielverlauf auf beiden Seiten. Danach steuerte Sadok Ben Romdhane zwar sehenswerte Treffer bei, aber auch der Gastgeber blieb dran, nutzte erneut einen Fehler im Möhliner Aufbau und so ging es für Möhlin mit einem 16:17-Rückstand in die Kabine.

Hin und Her – mit dem schlechteren Ende für Möhlin

Nach der Pause kam Möhlin erfolgreich ins Spiel zurück, Kreuzer traf. Aber weil sich offensiv erneut eine Schwächephase einschlich, stellte Pascal Bühler auf Plus zwei (34.) für Baden-Endingen. Zur schlechten Chancenauswertung gesellten sich in der Folge technische Fehler. Nach 36 Minuten stand es 22:18 für den Gastgeber. Weil nun aber auch diese zu offensichtlich stolperten, arbeiteten sich die Fricktaler Tor um Tor zurück und erzielten den Anschlusstreffer zum 21:22 (40.). Wenig später gingen sie gar wieder in Führung zum 24:23 in der 46. Minute. Zwar glänzte danach Santeler mit zwei Paraden, aber die sonst wurfstarken Ardin Berisha und Lucas Grandi scheiterten vorne an Lino Schneider. Wenig später erhöhten Flügelspieler Kreuzer, der eine tolle Wurfausbeute von sieben Treffern aus neun Versuchen verzeichnete, und Grandi mit Treffern und brachten Möhlin ein letztes Mal in Führung. In den verbleibenden zehn Minuten häuften sich aber die Eigenfehler, hinzu kamen schlechte unplatzierte Würfe, was dem Gegner vollends in die Karten spielte.

Am kommenden Sonntag reist der TV Möhlin nach Genf zum Tabellenzweiten, Anpfiff ist um 17 Uhr.

Möhlin mit: Santeler (13/45, 29%), Roth; Ceppi, Soder, Metzger (1), Kreuzer (7), Ben Romdhane (7), Fässler, Grandi (4), Franceschi, Giezeman (1), Berisha (5), Schweizer, Lüthy, Waldmeier (3).