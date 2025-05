Ein «frickTaler»

Bei der Urabstimmung der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal beteiligten sich 2162 Personen und stimmten sämtlichen Traktanden zu. Anstelle der Mitgliederanlässe kommen alle Mitglieder in den Genuss eines Gutscheins von 50 Franken. Damit auch in Zukunft möglichst viele Genossenschafter profitieren können, haben sich der Verwaltungsrat und die Bankleitung Gedanken zur künftigen Ausrichtung der Mitgliederanlässe gemacht. Diese finden künftig alle zwei Jahre statt. In den Zwischenjahren profitieren die Mitglieder von einer Gutscheinaktion. So haben Ende April über 15 000 Mitglieder der Bank einen Gutschein in Form eines frickTaler’s im Wert von 50 Franken erhalten. Diesen können sie entweder bei einem KMU selbst nutzen oder einem Verein spenden. Aktuell ist die Einlösung bei über 200 Firmen und Vereinen aus dem Fricktal möglich. (mgt/nfz)