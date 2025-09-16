Immobilien
Ein festes Dach für die Buvette im Winter

  16.09.2025 Brennpunkt
Mit der Sanierung soll im Gebäude Platz für die Buvette geschaffen werden. Foto: Valentin Zumsteg
Die Gemeinde Rheinfelden beabsichtigt, das bestehende kleine Gebäude im Stadtpark West für 350 000 Franken zu sanieren. In den Wintermonaten soll dort künftig die Buvette Unterschlupf finden.

Valentin Zumsteg

Der alte Rheinfelder Stadtpark ist eine Oase für ...

