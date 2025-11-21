Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein Fest des Lichts

  21.11.2025 Rheinfelden
Bunte Laternen liessen die Kirche erstrahlen. Foto: zVg
Bunte Laternen liessen die Kirche erstrahlen. Foto: zVg

Am Abend des 11. Novembers erstrahlte die St. Martinskirche in Rheinfelden im Schein zahlreicher bunter Laternen, als rund 20 Familien und mehr als 60 Personen am traditionellen St. Martinsfest teilnahmen.

Organisiert von der Spielgruppe Hoigümper, war der Umzug nicht nur ein ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote