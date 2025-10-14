Ein Fest der Kulturen, Bewegung und Freude

Am 18. Oktober um 17.30 Uhr wird in der katholischen Kirche Möhlin wieder gemeinsam gefeiert. Es ist der zweite und letzte interkulturelle Tag in diesem Jahr – ein Tag voller Bewegung, Freude und Besinnlichkeit. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Seniorinnen und Senioren aus allen Kulturen und Hintergründen sind herzlich eingeladen: Hier hat jeder seinen Platz.

Ein besonderes Highlight ist der Kerzenlichttanz – besinnliche Bewegung im Kerzenschein. Sanfte Bewegungen im flackernden Kerzenlicht verbinden Körper, Geist und Seele. Jede Bewegung wird bewusst wahrgenommen, jeder Atemzug vertieft das innere Gleichgewicht.

Ein Tanz, der beruhigt, inspiriert und das Herz öffnet.

Gemütliches Beisammensein und Kulinarisches

Im Anschluss laden die Organisatoren ein zu einem gemütlichen Zusammensein im Pfarreizentrum Schallen mit Verkostung kulinarischer Spezialitäten aus aller Welt.

Die Kollekte in der Kirche und die Spenden im Pfarreizentrum unterstützen Witwen, Waisen und Kinder mit Behinderungen in Kenia – durch Bildung, sichere Unterkünfte und gezielte Förderung für eine hoffnungsvolle Zukunft. Seien Sie dabei und teilen Sie mit uns einen besonderen Abend voller Freude, Frieden und Gemeinschaft! (mgt)