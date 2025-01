Ein fast perfektes Wochenende

Am letzten Samstagnachmittag hatten die U 13-Eishockeyspieler des Hockey Clubs Nordwest United (HC NWU) ihr Heimspiel gegen die Argovia Stars. Das erste Drittel startete rasant. In den ersten fünf Minuten gab es je ein Tor. Gleich zu Beginn des zweiten Drittels konnte Nordwest den Führungstreffer erzielen. Diese gaben sie nicht mehr her. Das Spiel endete mit 3:1 für den HC NWU Red.

Im Anschluss an das U 13-Spiel war die U 15 an der Reihe gegen den Tabellenzweiten EHC Olten Prospekt. Bis in die 10. Minute konnte das Spiel ausgeglichen gestaltet werden. Dann kassierten die Platzherren drei Tore bis zur ersten Pause. Im Mittelabschnitt konnte Nordwest in Unterzahl das 1:3 erzielen. Leider konnte der Schwung nicht ausgenützt werden. Der Gast aus dem Mittelland lies sich nicht aus der Ruhe bringen und erzielte noch drei weitere Tore im Mittelabschnitt. Das dritte Drittel begann mit einem Tor für NWU Red. Wie schon im zweiten Drittel kam postwendet die Antwort des Gastes. Im Anschluss gelang den Platzherren nichts mehr. Das Spiel endete nach 60 Minuten mit 11:2 für den Gast aus Olten.

Am Sonntagnachmittag schloss die U 17 das Heimspiel-Wochenende ab, dies mit dem Spiel gegen den Lunoxx Hockey II. Es ging schon gut los für die Platzherren. Gleich der erste Schuss aufs Tor ging rein. Gespielt waren gerade erst 13 Sekunden. Bis zum Ende des ersten Drittels konnte die Führung auf ein 4:1 ausgebaut werden. Das Mitteldrittel war geprägt von Strafen. Es fielen auf beiden Seite zwei weitere Tore; zum zwischenzeitlichen 6:3. Im letzten Abschnitt lies sen sich die Platzherren den Sieg nicht mehr nehmen. Mit vier weiteren Toren war der Sieg in trockenen Tüchern; das Schlussresultat 10:4. (mgt)