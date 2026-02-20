Immobilien
Ein Farbtupfer

  20.02.2026 Fricktal
Foto: Susanne Hörth
Schnee fiel in den vergangenen Tagen in höhergelegenen Gebieten der Schweiz zuhauf. Nicht ganz so viel am Mittwoch bis in den Abend hinein im Fricktal.

Es schneite gerade so viel, dass die noch jungen Krokusse in einem Kaister Garten nicht zugedeckt wurden, sondern vielmehr einen schönen Farbtupfer zum weissen Untergrund bilden konnten. (sh)

 

