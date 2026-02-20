Ein Farbtupfer

Schnee fiel in den vergangenen Tagen in höhergelegenen Gebieten der Schweiz zuhauf. Nicht ganz so viel am Mittwoch bis in den Abend hinein im Fricktal.

Es schneite gerade so viel, dass die noch jungen Krokusse in einem Kaister Garten nicht zugedeckt wurden, sondern vielmehr einen schönen Farbtupfer zum weissen Untergrund bilden konnten. (sh)