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Eine Identifikationsfigur für Effingen

  14.04.2026 Fricktal
Im strömenden Regen befreit Daniel Schwarz sein Werk von der Blache. Foto: Simone Rufli
Im strömenden Regen befreit Daniel Schwarz sein Werk von der Blache. Foto: Simone Rufli

Der Stechpälmer passt perfekt zum eiförmigen Kreisel

Es begann im Oktober 2025 mit 12 Quadratmetern Stahlblech. Dann griff Daniel Schwarz zum Hammer und trieb die warmgewalzten Einzelteile auf dem Amboss in Form. Entstanden ist ein Kreiselschmuck, um den sich in Effingen seit ...

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