Ein «Diener zweier Herren» im Bata-Park

Das legendäre Lehrertheater Möhlin (seit 1958!) bringt das Stück «Der Diener zweier Herren» des venetischen Komödiendichters Carlo Goldoni (1707-1793) auf die Bühne.

Es gilt als Klassiker der Commedia dell’Arte, einer Theaterform, die mit Masken, Typenfiguren und überzeichneten Charakteren arbeitet. «Und genau das war der besondere Reiz dieser Inszenierung: die Maske. Nicht nur im wörtlichen, sondern auch im übertragenen Sinn», heisst es in einer Mitteilung der Theaterleute. Denn: «Tragen wir nicht alle – auf irgendeine Weise – Masken? Im Alltag, im Job, im Kontakt mit anderen Menschen? Oft verbergen wir uns hinter einem Lächeln, hinter Routinen oder Erwartungen. Wir passen uns an, spielen Rollen, zeigen nicht immer, wer wir wirklich sind. Manchmal aus Angst. Manchmal, um zu gefallen. Und manchmal einfach, weil es einfacher ist.» Premiere der neusten Produktion im Möhliner Bata-Park ist am Freitag, 15. August, 20.15 Uhr. Regie führen Dieter Schlachter und (erstmals) Nadine Condor. (mgt/nfz)

www.lehrertheater.ch