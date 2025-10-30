Immobilien
Ein Colibri, der Kunst beflügeln soll

  30.10.2025 Rheinfelden
Wollen einen Treffpunkt für Kunstinteressierte bieten: Sonia Eichenberger (links) und Caroline Grunder. Foto: Valentin Zumsteg
Neue Galerie in der Rheinfelder Kupfergasse

Gemeinsam eine Galerie zu eröffnen, war schon lange der Wunsch von Caroline Grunder und Sonia Eichenberger. Jetzt haben sie ihn in Rheinfelden erfüllt. Ihre erste Ausstellung in der Galerie Colibri ist der deutschen Künstlerin ...

