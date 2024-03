Baumhaus-Projekt in Stein

Das sieht man nicht alle Tage. Kein Wunder, zieht das Baumhaus an der Schönaustrasse in Stein viele Blicke auf sich. Wer steckt dahinter?

Fabrice Müller

Am Anfang hingen sie in den Seilen, genauer gesagt in Klettergurten, die sie ...