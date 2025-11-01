Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein Blick in die Unterwelt

  01.11.2025 Fokus
Res Fraenkl kennt viele Details vom Gneis. Fotos: Petra Schumacher
Res Fraenkl kennt viele Details vom Gneis. Fotos: Petra Schumacher

Die Laufenburger Stollenbesichtigung wird zur Zeitreise

Etwa 20 Stufen hinunter und man befindet sich in einer anderen Zeit. Bei einer fachkundigen Führung erleben die Besucher eine geologische Zeitreise, erfahren viel über die Entstehung Laufenburgs und werden von einer ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote