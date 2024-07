Ein bisschen auf Safari

Das Stadelbach im Basler Zoo

Auch dieses Jahr ermöglichte das Möhliner Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach unter der Leitung von Marion Wegner-Hänggi seinen Bewohnenden einen offerierten Besuch im Basler Zoo. Begleitet von fünfzehn vertrauten Mitarbeitenden aus verschiedenen Bereichen sowie freiwilligen Helfern, waren alle in besten Händen. Das Interesse war wieder sehr gross. Die Organisatoren führten den Besuch an zwei Tagen durch – mit jeweils rund zwanzig Bewohnenden. Allen Bewohnenden, egal ob zu Fuss, mit Rollator oder Rollstuhl, wurde der Besuch ermöglicht. Ausgestattet mit kühlen Getränken und einem schicken Sonnenhut, begab man sich auf Spaziergang durch den Zolli. Es wurde ein riesengrosser Elefant entdeckt, der in gemütlichem Tempo hinter den Felsen verschwand. Ein Schneeleopard wurde faul in seiner Höhle dösend gesichtet und die putzigen Erdmännchen schnabulierten ihr Zvieri. Fasziniert von ihrer Grazie, blieben viele Bewohnende vor den Flamingos stehen. Andere wiederum fanden die riesigen Giraffen mit dem süssen Nachwuchs ganz entzückend. Im Schatten der schönen Bäume war die Sommerwärme wunderbar angenehm und natürlich durfte dabei auch das schon obligate Zolli-Glace für alle nicht fehlen. Müde, erfüllt mit vielen schönen Eindrücken und einem breiten Lächeln im Gesicht, traten alle den Rückweg nach Möhlin an. (mgt)