Ein besonderer Weltgebetstag

Morgen Freitag, 6. März, wird es in Möhlin einen besonderen Anlass zum Weltgebetstag geben. Das Land, aus dem in diesem Jahr die Liturgie kommt, ist Nigeria. Und da der katholische Priester Dr. Godwin Ukatu (Pastoralraum Möhlinbach) aus Nigeria kommt, wird dieses Jahr die Anambra People Association kommen, um authentisch mit Musik und Tanz afrikanische Vibes zu verbreiten. Es ist der weltweit 99. und in der Schweiz der 90. Weltgebetstag – ein Grund, diese von Anfang an ökumenisch und auf Empowerment durch Frauen ausgerichtete Bewegung zu feiern. Nach dem Gottesdienst um 19 Uhr in der reformierte Kirche Möhlin wird es bei einem Imbiss noch weiter Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch geben. Alle sind herzlich eingeladen. (mgt)