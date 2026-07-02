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Wölflinswil und Oberhof: «Ein Auseinanderbrechen wäre das Dümmste, was passieren könnte»

  02.07.2026 Wölflinswil
Macht sich viele Gedanken: Peter Bircher. Foto: Simone Rufli
Macht sich viele Gedanken: Peter Bircher. Foto: Simone Rufli

«Das Umfeld wird zu wenig betrachtet», sagt Peter Bircher. Der 87-Jährige, der als Gemeindeschreiber 16 Jahre lang Wölflinswil und Oberhof gedient hat, blickt mit Unverständnis und Bedauern auf die Entfremdung.

Simone Rufli

Peter Bircher legt ein Buch nach dem anderen auf den ...

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