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«Das ist kein Schönwetter-Auto»

  23.07.2026 Rheinfelden
Foto: Valentin Zumsteg
Foto: Valentin Zumsteg

Der Rheinfelder Ingo Stäubli besitzt einen Saab 96 mit Baujahr 1971. Das Auto ist nicht nur schmal und windschnittig, es sorgt auch für viel Fahrspass.

Valentin Zumsteg

«Das ist eine skurrile Kiste. Wenn ich damit fahre, muss ich immer schmunzeln», sagt Ingo Stäubli. Der ...

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