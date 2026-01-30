Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein aktives Vereinsjahr steht bevor

  30.01.2026 Gansingen
Gewinner kl. Meisterschaft: Marco Leupi (von links); Gewinner gr. Meisterschaft Andi Erdin und Gewinner Nachwuchsmeisterschaft Luca Moser. Foto: zVg
Gewinner kl. Meisterschaft: Marco Leupi (von links); Gewinner gr. Meisterschaft Andi Erdin und Gewinner Nachwuchsmeisterschaft Luca Moser. Foto: zVg

Generalversammlung des Schiessvereins Gansingen

Die Teilnahme von 36 Personen an der 26. Generalversammlung des Schiessvereins Gansingen zeigte das grosse Interesse an der Vereinsarbeit und den geplanten Aktivitäten. Präsident Andi Erdin führte durch die Traktanden und ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote