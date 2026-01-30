Ein aktives Vereinsjahr steht bevor

Die Teilnahme von 36 Personen an der 26. Generalversammlung des Schiessvereins Gansingen zeigte das grosse Interesse an der Vereinsarbeit und den geplanten Aktivitäten. Präsident Andi Erdin führte durch die Traktanden und ...

Generalversammlung des Schiessvereins Gansingen

Die Teilnahme von 36 Personen an der 26. Generalversammlung des Schiessvereins Gansingen zeigte das grosse Interesse an der Vereinsarbeit und den geplanten Aktivitäten. Präsident Andi Erdin führte durch die Traktanden und blickte auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Austritte gab keine zu verzeichnen. Bedauerlicherweise musste von einem lang jährigen Mitglied für immer Abschied genommen werden. Mit Mika Münch, Matthias Erdin und Jens-Uwe Braun konnten drei Neumitglieder willkommen geheissen werden.

Kassier Marco Jappert präsentierte die Rechnung, die trotz grossem Jubiläumsfest eine gute Bilanz zog. Dieses erfreuliche Ergebnis bietet dem Verein weiterhin finanzielle Sicherheit, insbesondere für die Planung des diesjährigen Besuchs des Eidgenössischen Schützenfestes in Chur.

Das kommende Vereinsjahr verspricht viele spannende Aktivitäten und Wettkämpfe. Der Präsident stellte dabei auch die zentralen Ziele vor. An erster Stelle für ihn steht nach wie vor, die Kameradschaft unter den Mitgliedern zu pflegen, zu fördern und zu stärken. Weiter möchte er, dass der Schiessverein an allen Anlässen, die zur Jahresmeisterschaft zählen, rangiert wird. Das heisst, dass jeweils mindestens zwölf Mitglieder teilnehmen müssen, da der Schiessverein Gansingen neu in der Kategorie I gewertet wird. Ebenfalls möchte er ein Sektionsresultat von 92.50 Punkten am diesjährigen Eidg. Schützenfest erreichen. Als letztes Ziel definierte er, dass der Schiessverein an der GV 2027 wieder einen vollzähligen Vorstand präsentieren kann.

Mit grossem Dank und Applaus wurden bei der Verabschiedung der drei Vorstandsm itgl ieder Claude Chenaux, Mathias Senn und Thiago Obrist deren engagierte Einsätze für den Schiessverein gewürdigt. Mit Martin Steinacher und Jens-Uwe Braun konnten zwei Mitglieder zu Veteranen ernannt werden.

Im Rahmen der Versammlung fand auch das Absenden der Jahresmeisterschaften statt, bei der die grossartigen Leistungen der Mitglieder gewürdigt wurden. An der grossen Meisterschaft (10 Zählresultate) nahmen 19 Teilnehmer teil, auf dem 1. Platz dieser grossen Meisterschaft konnte Andi Erdin mit einem beachtlichen Vorsprung vor Kurt Andres auf Platz 2 und Mathias Senn auf Platz 3 gewinnen. An der kleinen Meisterschaft (5 Zählresultate) nahmen 12 Teilnehmer teil; diese Meisterschaft wurde von Marco Leupi gewonnen, er liess Marco Jappert auf dem 2. Platz und Sebastian Boutellier auf dem 3. Platz hinter sich. In der Nachwuchsmeisterschaft hatte einmal mehr Luca Moser die Nase vorn, wie bereits im letzten Jahr vor Thiago Obrist und als 3. Platzierter durfte Ramon Hutter gratuliert werden. (mgt)