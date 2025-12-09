Ein Adventskonzert mit Glockenspiel

Bereits zum sechsten Mal kann am kommenden Samstag, 13. Dezember, das Glockenspiel am Kirchgemeindehaus «Gässli» in Magden im Zusammenspiel mit der Musikgesellschaft Magden bewundert werden. Los geht es um 17 Uhr. Eine halbe Stunde werden live Weihnachtshits und Popklassiker ...

Bereits zum sechsten Mal kann am kommenden Samstag, 13. Dezember, das Glockenspiel am Kirchgemeindehaus «Gässli» in Magden im Zusammenspiel mit der Musikgesellschaft Magden bewundert werden. Los geht es um 17 Uhr. Eine halbe Stunde werden live Weihnachtshits und Popklassiker erklingen. Anschliessend gibt es Zopf und Stollen sowie Punsch und Glühwein zum Aufwärmen.

Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Kirchgemeindehaus «Gässli» statt. Der Eintritt ist frei. (mgt)