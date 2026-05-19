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Ein Abend mit Marcel Huwyler und seinen Mordsfiguren

  19.05.2026 Rheinfelden

Morgen Mittwoch, 20. Mai, von 19.30 bis 21.00 Uhr, liest Marcel Huwyler in der Stadtbibliothek Rheinfelden (Marktgasse 10). Der Bestsellerautor ist mit seinem neusten Comedy-Krimi Happening zu Gast und bringt seine herrlich skurrilen Geschichten mit in die Stadtbibliothek. Der Autor gibt ein ...

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