Ein Abend mit Marcel Huwyler und seinen Mordsfiguren

Morgen Mittwoch, 20. Mai, von 19.30 bis 21.00 Uhr, liest Marcel Huwyler in der Stadtbibliothek Rheinfelden (Marktgasse 10). Der Bestsellerautor ist mit seinem neusten Comedy-Krimi Happening zu Gast und bringt seine herrlich skurrilen Geschichten mit in die Stadtbibliothek. Der Autor gibt ein ...

Morgen Mittwoch, 20. Mai, von 19.30 bis 21.00 Uhr, liest Marcel Huwyler in der Stadtbibliothek Rheinfelden (Marktgasse 10). Der Bestsellerautor ist mit seinem neusten Comedy-Krimi Happening zu Gast und bringt seine herrlich skurrilen Geschichten mit in die Stadtbibliothek. Der Autor gibt ein «Best-of» und «Bösest-of» seiner beliebten Figuren, Auftragskillerin Frau Morgenstern und Taxifahrer Herr Wälti. Huwylers Figuren sind herrlich (un)artig in ihrem Tun und Wesen. Frau Morgenstern, Frühpensionärin mit einer kreativen Vorliebe für Selbstjustiz, erreicht bei ihrer treuen Fangemeinde bereits Kultstatus. Sie erlebt haarsträubende Abenteuer und deckt Geheimnisse auf, die die Weltgeschichte ins Wanken bringen. Geschichten voller aberwitziger Plots, schwarzem Humor und skurriler Figuren. «Ein mörderisch komischer Abend voller schwarzem Humor und witziger Einblicke in Marcel Huwylers Schreibwelt», versprechen die Organisatoren. Der Eintritt ist kostenlos, die Platzzahl begrenzt. (mgt)

Reservationen bitte per Mail

(stadtbibliothek@rheinfelden.ch) telefonisch unter 061 835 51 51 oder direkt in der Bibliothek.