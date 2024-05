Eileen Probst für die U18-EM selektioniert

Die Weltranglisten 12. feiert eine beeindruckende Saison

Eileen Probst ist ebenso talentiert wie erfolgreich. Die Nachwuchs-Judoka aus Schupfart (Ju-Jitsu & Judo Club Brugg) beeindruckt auch international. Ende Juni reist sie an die U18-Europameisterschaft nach Sofia.

Im Laufe der Saison nahm Eileen Probst an mehreren renommierten internationalen Turnieren teil und immer stand sie auf dem Podest: am internationalen Turnier in Dijon (2. Platz); am Europacup Follonica (3. Platz); am Europacup in Antalya (1. Platz); am internationalen Turnier Thüringenpokal Bad Blankenburg (3. Platz); am Europacup Berlin (3. Platz); am Europacup Bielsko-Biała (2. Platz).

Durch diese konstant starken Leistungen hat sich die Fricktalerin in der Weltrangliste auf den 12. Rang vorgearbeitet; eine bemerkenswerte Leistung, die ihre Position als eine der besten Judokas ihrer Gewichtsklasse bis 57 Kilo weltweit unterstreicht. Der JJJC Brugg und ihre Heimatgemeinde Schupfart sind entsprechend stolz auf ihre Athletin, die durch ihre Erfolge nicht nur ihren Verein, sondern auch die Region auf internationaler Ebene repräsentiert.

Eileen Probsts Erfolge sind das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit und Hingabe. Ihr Trainerteam beim Nationalen Leistungszentrum Brugg hat massgeblich zu ihrem Fortschritt beigetragen, indem die Trainer sie in technischen, taktischen und mentalen Aspekten des Sports unterstützt haben.

Auf direktem Weg an die EM

Am 22. Mai hat der Schweizerische Judoverband die Selektionen für die Europameisterschaft in Bulgarien bekannt gegeben. Eileen Probst und Lorenzo Enz haben sich direkt qualifiziert und gehören somit zur Nationalmannschaft, die Ende Juni nach Sofia reist. Neben den direkt Qualifizierten wurden noch drei Wildcards vergeben, sodass die Schweizer Nationalmannschaft insgesamt mit fünf Judokas an der U18-EM in Sofia teilnehmen wird.

Mit Blick auf die kommende Europameisterschaft hat die Fricktalerin grosse Ambitionen und Ziele. Ihre aktuellen Erfolge geben ihr dabei die nötige Motivation und das Selbstvertrauen, um weiterhin auf höchstem Niveau zu konkurrieren. Sie wird die Gelegenheit haben, sich gegen die besten Judokas Europas zu messen und ihre Fähigkeiten auf einer der grössten Bühnen des Sports unter Beweis zu stellen.

«Die ganze Familie, alle Freunde, Gönner, Sponsoren und der JJJC Brugg drücken Eileen Probst für die kommenden Turniere und Herausforderungen die Daumen und freuen sich darauf, ihre weitere Entwicklung und die Erfolge mitzuerleben.» (mgt)