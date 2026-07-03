Eidgenössisches Weidlingswettfahren feierlich eröffnet

Am Freitagnachmittag ist in Rheinfelden das Eidgenössische Weidlingswettfahren im Beisein von vielen geladenen Gästen feierlich eröffnet worden. Nach den Festansprachen im Kurbrunnen führte ein Fahnenmarsch, begleitet von der Stadtmusik und dem Sechsspänner von Feldschlösschen, durch das Städtchen. Das Weidlingswettfahren wird vom Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin und dem Rhein-Club Rheinfelden ausgetragen. In Möhlin wird in zweier Teams gestartet, in einem sogenannten Paarfahren. In Rheinfelden wird das Einzelfahren durchgeführt. Am Samstag und Sonntag ist in Rheinfelden viel los. (vzu)