Ehrungen für langjährige Vereinstreue

Am vergangenen Freitag traf sich die Frauenriege Sulz zu ihrer 54. Generalversammlung im Restaurant Sonne in Ittenthal.

Nach einem feinen Nachtessen eröffnete die Präsidentin Patricia Hummel die Versammlung. Gut gestärkt wurden die Traktanden speditiv und routiniert abgearbeitet. Unter Mutationen konnte der Verein erfreulicherweise ein Neumitglied willkommen heissen, musste aber leider auch einen Austritt zur Kenntnis nehmen. Beim Verlesen der Jahres- und Reiseberichte wurden dank einer Reihe amüsanter Fotos viele Erinnerungen an das vergangene Vereinsjahr wieder lebendig. Ein besonderes Highlight war dabei die erstmalige Teilnahme der Frauenriege, gemeinsam mit der Männerriege, am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne. Ein Erlebnis, das sicher noch lange Gesprächsthema bleiben wird.

Auch das aktuelle Vereinsjahr hat einiges zu bieten. Auf dem Programm stehen unter anderem das Kantonalturnfest Herisau für die Fit+Fun-Gruppe sowie das Turnfest Seengen für die Schnurballmannschaft. Im Vorstand bleibt alles wie bisher. Für besonders eindrückliche Momente sorgten hingegen sieben Ehrungen für 20, 30 und 35 Jahre Vereinstreue. Die Geehrten wurden mit einer persönlichen Laudatio, Blumen oder einem personalisierten Regenschirm überrascht.

Die beiden Gäste des Turnvereins bedankten sich herzlich für die Einladung und lobten die kurzweilige Versammlung sowie die gute Zusammenarbeit. In geselliger Runde liessen die Frauen den Abend gemütlich ausklingen – sei es beim «Hugo» oder «Tschüssbier». (mgt)