Ehrung für Barbara Schneider

An der Mitgliederversammlung des Vereins schjkk wurde Barbara Schneider für ihr 35-jähriges Engagement für den Robispielplatz geehrt.

Barbara Schneider prägte den «Robi» über Jahrzehnte. Mit viel Herzblut baute sie den Spielplatz auf, leitete ihn und entwickelte das Angebot stetig weiter. Generationen von Kindern erlebten dort Spiel, Begegnung und Abenteuer. Die Geschäftsführerin des Vereins, Liliane Regitz, dankte Barbara Schneider im Namen des Vereins für die langjährige, ausserordentliche Arbeit. Regitz feierte ihrerseits Anfang Jahr das 30-Jahr-Jubiläum. Am 19. September werden auf dem Robispielplatz das 50-Jahr-Jubiläum des Robispielplatzes, das 30-Jahr-Vereinsjubiläum sowie der kantonale Familientag gefeiert. Alle sind herzlich eingeladen, sich den Termin vorzumerken und mitzufeiern. (mgt)