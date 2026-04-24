Ehre, wem Ehre gebührt

Ehre, wem Ehre gebührt24.04.2026 Rheinfelden
Seit Dienstagnachmittag hängt im Eingangsbereich zum Fricker Gemeindehaus eine vom Verschönerungsverein gesponserte Tafel zu Ehren von Olympiasiegerin Chiara Leone. Gestern Donnerstagnachmittag – nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe – wurde die Tafel offiziell enthüllt. (sir)
Mehr dazu in der Print-Ausgabe vom Dienstag
Seit Dienstagnachmittag hängt im Eingangsbereich zum Fricker Gemeindehaus eine vom Verschönerungsverein gesponserte Tafel zu Ehren von Olympiasiegerin Chiara Leone. Gestern Donnerstagnachmittag – nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe – wurde die Tafel offiziell enthüllt. (sir)
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