Ehre, wem Ehre gebührt

Seit Dienstagnachmittag hängt im Eingangsbereich zum Fricker Gemeindehaus eine vom Verschönerungsverein gesponserte Tafel zu Ehren von Olympiasiegerin Chiara Leone. Gestern Donnerstagnachmittag – nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe – wurde die Tafel offiziell enthüllt. (sir)

Mehr dazu in der Print-Ausgabe vom Dienstag