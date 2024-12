Ehre und Ruhm mit Feuer und Flamme

Auszeichnung für die Feuerwehr Möhlin

Ende November wurde die Gemeinde Möhlin vom Aargauischen Feuerwehrverband als «Ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber» ausgezeichnet. Elf Gemeindeangestellte, welche Feuer und Flamme für die Feuerwehr sind, prägen diese Auszeichnung.

In Safenwil fand die Delegiertenversammlung des Aargauischen Feuerwehrverbands statt. Seit 2021 werden jeweils jährlich ein Arbeitgeber aus der Privatwirtschaft und eine Gemeinde oder Stadt mit dem Award als «Ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber» ausgezeichnet. Dieses Jahr wurde diese Ehre der Gemeinde Möhlin zuteil. Im Rahmen einer kleinen Feier durfte der Gemeinderat und Löschvorsteher Thomas Freiermuth aus Möhlin die Auszeichnung von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati in Empfang nehmen.

Elf Angestellte der Gemeinde stehen neben ihren Tätigkeiten im Werkhof, in der Ara, bei der Wasserversorgung oder beim Hauswarts-Team regelmässig auch im Dienst der Feuerwehr Möhlin. Dass ein Arbeitgeber seine Angestellten ohne Wenn und Aber vom Arbeitsplatz zum Einsatz davonrennen lässt, oder früher in den Feierabend entlässt, da noch eine Feuerwehrübung auf dem Programm steht, ist in der heutigen Zeit alles andere als Selbstverständlich. So ist auch der Möhliner Feuerwehrkommandant Richard Urich sehr dankbar für die Unterstützung der Gemeinde und sieht die Auszeichnung auch als Dank für die Politik und Verwaltung. Weiter hofft Urich, dass die Feuerwehr auch weiterhin auf diese tolle Unterstützung der Behörde zählen darf zugunsten einer schlagkräftigen Feuerwehr. (mgt)